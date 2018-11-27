В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ на окраине Горловки

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили очередной ударный беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ДНР поселка Доломитное на окраине Горловки, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

"Мы продолжаем фиксировать применение ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ против жителей республики. Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе Доломитного", — сказал Безсонов журналистам. По его данным, беспилотник нес зажигательные боеприпасы.

Ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла о применении украинскими силовиками ударных беспилотников по жилым кварталам республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, только за прошедшую неделю зафиксировано два случая применения силовиками ударных БПЛА.