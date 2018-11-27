Премьер Белоруссии подтвердил приверженность Минска интеграции в ЕАЭС

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подтвердил приверженность Минска интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готовность построить полноценный союз "на принципах справедливой конкуренции и обеспечения четырех свобод на общем рынке".

Румас во вторник принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Минске.

"Хотел бы еще раз подтвердить приверженность Республики Беларусь интеграционным процессам и готовность построить полноценный экономический союз на принципах справедливой конкуренции и обеспечения четырех свобод на общем рынке", — заявил Румас на заседании межправсовета в расширенном составе.

По его словам, на встрече в узком формате обсуждались "ключевые чувствительные направления" сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. "Конечно, не все обсуждения проходят гладко, по ряду вопросов сохраняются определенные разногласия, и это вполне естественно, каждое государство старается отстоять свои национальные интересы. Тем не менее, в переговорах присутствует главное – всеобщая нацеленность на дальнейшее развитие и укрепление нашего общего союза", — считает белорусский премьер.

Он отметил, что за последние два года в ЕАЭС наблюдается устойчивый прирост во взаимной торговле. "Хороший результат, но очевидно, что потенциал наших торгово-экономических отношений намного выше, поэтому впереди всех нас ждет серьезная работа по реализации достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств", — добавил Румас.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.