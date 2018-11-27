ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам, Париж призывает к сдержанности, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы говорили о ситуации в Азовском море. Констатировали тот факт, что милитаризация данной зоны может привести к более крупным инцидентам. Франция призывает к умиротворению ситуации и к тому, чтобы все стороны проявили сдержанность", — сказал глава МИД Франции на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены. Всего задержаны 24 человека, двое из них — сотрудники Службы безопасности Украины. Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.