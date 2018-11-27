Генсек ООН выразил обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе

ООН, 27 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность по поводу инцидента в Чёрном море между РФ и Украиной, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика в связи с произошедшим в воскресенье ЧП.
"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море на подходе к Керченскому проливу с участием украинских и российских судов", — заявил Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш подчеркивает настоятельную необходимость избегать любого риска дальнейшей эскалации ситуации.
Он отметил, что глава всемирной организации подчеркнул "необходимость полного уважения прав и обязанностей всех заинтересованных сторон согласно соответствующим международным документам".
"Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности, также должны полностью соблюдаться", — говорится в сообщении.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.