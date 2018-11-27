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Генсек ООН выразил обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (242)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фотоГенсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 27 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность по поводу инцидента в Чёрном море между РФ и Украиной, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика в связи с произошедшим в воскресенье ЧП.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган призвал решить ситуацию в Керченском проливе дипломатическим путем
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море на подходе к Керченскому проливу с участием украинских и российских судов", — заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш подчеркивает настоятельную необходимость избегать любого риска дальнейшей эскалации ситуации.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе
"Генсек настоятельно призывает обе стороны проявлять максимальную сдержанность и безотлагательно принять меры для сдерживания этого инцидента и уменьшения напряженности с помощью всех имеющихся мирных средств в соответствии с Уставом ООН", — добавил Дюжаррик.

Он отметил, что глава всемирной организации подчеркнул "необходимость полного уважения прав и обязанностей всех заинтересованных сторон согласно соответствующим международным документам".

"Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности, также должны полностью соблюдаться", — говорится в сообщении.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Выходка Киева близ Керченского пролива: расчет на время и место
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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