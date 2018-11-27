В Госдуме не исключили продления военного положения на Украине на 2019 год

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Режим военного положения на Украине, введенный после инцидента в Керченском проливе, может быть продлен по истечении 30 дней, так как это позволяет действующему президенту страны Петру Порошенко оставаться единственной значимой фигурой на политическом поле накануне выборов главы государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

Отвечая на вопрос, может ли быть продлено действие военного положения, Красов ответил, что не исключает такой возможности. "Аппетит приходит во время еды… Коли так баланс сил складывается, они могут и на 30 дней, и потом еще на 30, и так далее", — сказал Красов РИА Новости.

По его мнению, в самой Раде никто не обеспокоился тем, что складывается ситуация, в которой "Порошенко остается единственной значимой фигурой на политическом поле".

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря, Порошенко пока не заявлял о планах баллотироваться на пост.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>