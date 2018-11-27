ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вчера в районе населенного пункта Сокольники расчетом воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР был сбит БПЛА противника типа "ФАНТОМ", проводивший разведку с целью корректировки артиллерийского огня по территории республики", — сказал Осадчий.

Он уточнил, что украинские силовики последние двое суток активизировали воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе с использованием запрещенных минскими соглашениями беспилотных летательных аппаратов.

"Все эти действия говорят о нежелании военно-политического руководства Украины разрешить конфликт на Донбассе мирным путем", — подчеркнул руководитель пресс-службы оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.