Россиянина из-за ошибки депортировали из Германии, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) из-за ошибки депортировало запросившего предоставить убежище россиянина, сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk.

Как сообщает телерадиокомпания, 27-летний выходец из РФ и его мать направили прошение о предоставлении убежища в 2015 году. Однако 13 ноября 2017 года россиянин был депортирован из города Биденкопф в земле Гессен на родину.

В дальнейшем власти города Гисен признали депортацию незаконной. Оказалось, что в процессе рассмотрения заявления россиянина была допущена серьезная ошибка. Однако он не смог вовремя обжаловать решение, так как мужчину о нем не уведомили.

Теперь власти должны вернуть мужчину обратно в ФРГ. По словам его адвоката, это должно произойти в ближайшие недели.