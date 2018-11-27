В ЛНР заявили о прибытии силовиков в район Станицы Луганской

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (224)

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Около 200 украинских силовиков прибыли на территорию одного из детских оздоровительных лагерей в Станично-Луганском районе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"На территорию одного из пустующих детских оздоровительных лагерей (в районе населенного пункта Ольховое — ред.) прибыли порядка 200 военнослужащих ВС Украины", — сказал Осадчий.

По данным Народной милиции, в сам населенный пункт Ольховое прибыла бронетехника украинских силовиков, в том числе танки Т-64, а также БТР-80, БМП-1, БМП-2. "Данное вооружение размещено на территории местного зернового тока", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он сообщил, что вооружение украинских силовиков — две минометные батареи — также выявлены в районе населенного пункта Кряковка.