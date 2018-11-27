Апелляционный суд в Армении приступил к рассмотрению дела экс-президента

ЕРЕВАН, 27 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Армении приступил к рассмотрению отправленного на доследование дела бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.

Кассационный суд отклонил также жалобу защиты Кочаряна. Ранее адвокат экс-президента Арам Орбелян сообщил РИА Новости, что сторона защиты подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой дополнить обоснования отмены его ареста. По словам Орбеляна, адвокаты просили, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные ими основания. Он уточнил, что, кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд к ним не обращался.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.