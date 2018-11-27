В ЛНР предупредили о возможных провокациях со стороны ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики предупредила граждан о возможных провокациях у линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков после введения Киевом военного положения в приграничных областях Украины.

Верховная рада на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"В связи с введением на Украине военного положения, мы не исключаем усиления провокаций со стороны ВСУ", — заявил журналистам во вторник начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий.

Он призвал граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения и пересекающих КПВВ "Станица Луганская", быть особенно бдительными.

"В свою очередь, наши подразделения готовы противостоять агрессии Киева", — добавил представитель оборонного ведомства республики.