В ЛНР предупредили о возможных провокациях со стороны ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики предупредила граждан о возможных провокациях у линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков после введения Киевом военного положения в приграничных областях Украины.
"В связи с введением на Украине военного положения, мы не исключаем усиления провокаций со стороны ВСУ", — заявил журналистам во вторник начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий.
Он призвал граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения и пересекающих КПВВ "Станица Луганская", быть особенно бдительными.
"В свою очередь, наши подразделения готовы противостоять агрессии Киева", — добавил представитель оборонного ведомства республики.