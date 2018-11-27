ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Берлускони против Италии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Страсбургский суд не стал рассматривать жалобу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, говорится в пресс-релизе Суда.

В поступившем в РИА Новости документе указывается, что "в своем решении в деле "Берлускони против Италии (N58428/13), Большая палата Европейского суда по правам человека большинством голосов решает исключить дело из списка (дел)". В релизе указывается, что "решение является окончательным".

"С учетом всех обстоятельств дела и, в частности, реабилитации заявителя 11 мая 2018 года, а также его желания отозвать свою жалобу, Суд пришел к выводу об отсутствии особых обстоятельств, касающееся соблюдения прав человека, не требующих продолжения рассмотрения дела в соответствии со статьей 37 § 1, решает исключить дело из списка", — говорится в нем.

В апреле этого года суд сообщил, что "палата Европейского суда по правам человека, в которую направлен запрос Берлускони против Италии (жалоба №58428/13), объявила о своем намерении передать (дело) в Большую палату (статья 30 Европейской конвенции о защите прав человека и статья 72 регламента суда)".

Берлускони подал в суд на Италию из-за прекращения его мандата сенатора 27 ноября 2013 года Национальным сенатом в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Берлускони посчитал, что в его отношении были нарушены статья 7 (наказание исключительно на основании закона) европейской Конвенции по правам человека, статья 3 протокола №1 (право на свободные выборы) к Конвенции, а также статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека 10 сентября 2013 года. Пятого июля 2016 года заявление было коммуницировано итальянским правительством.