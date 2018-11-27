Все согласны, что санкции против России не работают, заявил Чижов

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Санкции против РФ не работают, с этим согласны как противники, так и сторонники санкционного режима в ЕС, заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Санкции не работают, с этим согласны все", — сказал Чижов, который принимает участие во вторник в Берлинском форуме по внешней политике.

Он заявил, что вопрос о возможном расширении санкционного пакета, скорее всего, будет рассмотрен на саммите ЕС в середине декабря, указав, что в Европе есть и сторонники, и противники данного решения.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.