Климкин обсудил с президентом МККК инцидент в Керченском проливе

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Питером Маурером ситуацию с задержанием в Крыму украинских моряков.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

"Утром переговорил с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером. МККК будут задействовать все возможные меры для доступа к нашим морякам и оказания им необходимой медицинской помощи", — написал Климкин на своей странице в Twitter.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>