БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Время, выбранное Киевом для провокации в Керченском проливе, которая осложнила отношения РФ и Украины, неслучайно, речь идет не только о выборах в стране, заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.
"Время, выбранное Киевом для этой провокации, неслучайно, ведь предстоят не только выборы, есть и более близкие события и даты. Во-первых, это саммит ЕС в середине декабря. Помимо Brexit, там, очевидно, будет очередное обсуждение очередного пакета санкций. Второе, в конце этого месяца в Буэнос-Айресе намечена "двадцатка", включая ожидаемую встречу президентом РФ и США. Все это, как говорится, увязано в один клубок", — сказал Чижов, который принимает участие во вторник в Берлинском форуме по внешней политике.
Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".