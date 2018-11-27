БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Время, выбранное Киевом для провокации в Керченском проливе, которая осложнила отношения РФ и Украины, неслучайно, речь идет не только о выборах в стране, заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

"Время, выбранное Киевом для этой провокации, неслучайно, ведь предстоят не только выборы, есть и более близкие события и даты. Во-первых, это саммит ЕС в середине декабря. Помимо Brexit, там, очевидно, будет очередное обсуждение очередного пакета санкций. Второе, в конце этого месяца в Буэнос-Айресе намечена "двадцатка", включая ожидаемую встречу президентом РФ и США. Все это, как говорится, увязано в один клубок", — сказал Чижов, который принимает участие во вторник в Берлинском форуме по внешней политике.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



