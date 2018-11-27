На саммите ЕС в декабре обсудят санкции против России, заявил Чижов

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Очередное обсуждение санкций против РФ будет на саммите ЕС в середине декабря, но говорить об итогах пока рано, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.
Он добавил, что на саммите ЕС, "очевидно, будет очередное обсуждение очередного пакета санкций" против РФ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.