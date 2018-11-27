На саммите ЕС в декабре обсудят санкции против России, заявил Чижов

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Очередное обсуждение санкций против РФ будет на саммите ЕС в середине декабря, но говорить об итогах пока рано, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Я не буду гадать (об итогах дискуссии об очередном пакете санкций на саммите ЕС в декабре), немножко рано об этом говорить, но то, что дискуссия будет, это конечно. В ЕС есть разные точки зрения на этот счет, есть немало сторонников отмены санкций или их ослабления, но не будем предаваться иллюзиям, есть и те страны, которые спят и видят, как эти санкции усилить", — сказал Чижов, который принимает участие во вторник в Берлинском форуме по внешней политике.

Он добавил, что на саммите ЕС, "очевидно, будет очередное обсуждение очередного пакета санкций" против РФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.