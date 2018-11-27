Чижов прокомментировал позицию Запада по инциденту в Керченском проливе

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Проукраинская позиция западных партнеров по инциденту в Керченском проливе не вызывает удивления, она основана на изначальном непризнании воссоединения Крыма с РФ, заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума.

"Вы знаете, я, откровенно говоря, не удивлен, потому что эта позиция основана на изначальном непризнании воссоединения Крыма с Россией. Следовательно, не признавая Крым как часть РФ, они (западные партнеры — ред.) не признают и территориальные воды России в этом месте. Поэтому им особо труда не стоило занять проукраинскую позицию", — сказал Чижов, который принимает участие во вторник в Берлинском форуме по внешней политике.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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Он также добавил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении, нарушителей государственной границы уже умиротворили российские пограничники. В Кремле заявили, что не считают инцидент с украинскими судами темой для саммита G20. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций. В МИД РФ возложили на Киев ответственность за негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории, заявили, что провокация Киева могла быть призвана отвлечь внимание от проблем на самой Украине и чтобы найти предлог усилить санкции против РФ. МИД заявил, что РФ будет пресекать посягательства на свой суверенитет.