На Украине усилят "охрану и оборону" вокзалов и аэропортов

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины усилит охрану объектов инфраструктуры в связи с введением военного положения в ряде регионов после инцидента в Керченском проливе, сообщил во вторник глава ведомства Владимир Омелян.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры", — цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

Он добавил, что ведомство вводит "особый режим работы железнодорожного транспорта". По словам Омеляна, такой режим предусматривает "обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях". Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода.

Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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