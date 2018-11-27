Киев готовит провокации против мирных жителей Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики предупредило о масштабной провокации, которую, по данным МГБ, готовят украинские спецслужбы против жителей ЛНР и ДНР после введения военного положения в приграничных областях Украины, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МГБ ЛНР.

Верховная рада на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получена информация о планируемой спецслужбами Украины масштабной провокации в отношении жителей народных республик Донбасса, в частности научных деятелей и работников здравоохранения", — заявили в пресс-службе.

Сотрудниками МГБ установлено, что перед СБ Украины поставлена задача обеспечить переход на сторону киевского режима врачей и медицинских работников.

"Для реализации данных провокаций СБУ будут использованы любые террористические методы работы: от фейковой программы "Тебя ждут дома", до оказания психологического и физического воздействия. В категорию риска, в первую очередь, попадают медицинские и научные работники, чьи родственники проживают на территории, оккупированной ВС Украины", — сообщили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.