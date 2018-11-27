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Рада вновь готовит репрессии против инакомыслящих, заявили в Совфеде

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (232)
(обновлено: 12:54 27.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Призыв Верховной Рады Украины возбудить уголовные дела против украинцев, публично обвинивших Украину в агрессии против России, направлен на репрессии среди населения и преследование за инакомыслие, что противоречит как конституции Украины, так и демократическим основам, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Как сообщили украинские СМИ, в понедельник комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне принял решение обратиться в генпрокуратуру Украины и Службу безопасности по вопросу правовой оценки действий и возбуждения уголовных дел против украинских граждан, которые публично обвиняли Украину в актах агрессии против России.

"Принятие такого решения демонстрирует, что риторика антироссийского угара уже четыре года задает тренд внутренней политики на Украине. Комитету Верховной рады Украины по нацбезопасности явно следовало бы вспомнить о собственной конституции, которая не предполагает преследования за инакомыслие", — сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, попытки оказания парламентом Украины давления на органы уголовного преследования с целью наказания граждан Украины, которые "объективно оценивают деятельность киевской хунты, тех, кто осмеливается при всех особенностях украинского режима высказывать свои мысли публично", показывают репрессивный, антигуманный уклон всей украинской власти.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
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"Решение Комитета Верховной рады Украины является антиконституционным и противоречит сразу нескольким конституционным принципам. Такое решение явно не согласуется с принципами свободы слова и свободы мысли, политическим плюрализмом. Это противоречит всем тем демократическим идеалам, с которыми Украина себя пытается ассоциировать", — заявил сенатор.

Он отметил, что парламент, который должен представлять интересы всего населения страны, умышленно игнорирует существенную часть украинских избирателей.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Что примечательно, даже граждане Украины, которые приветствовали государственный переворот 2014 года, вряд ли предполагали, что ситуация дойдет до того, что профильный комитет парламента будет поддерживать подход фашистских режимов к свободе слова", — сказал Клишас.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

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