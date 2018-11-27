Рада вновь готовит репрессии против инакомыслящих, заявили в Совфеде

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Призыв Верховной Рады Украины возбудить уголовные дела против украинцев, публично обвинивших Украину в агрессии против России, направлен на репрессии среди населения и преследование за инакомыслие, что противоречит как конституции Украины, так и демократическим основам, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как сообщили украинские СМИ, в понедельник комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне принял решение обратиться в генпрокуратуру Украины и Службу безопасности по вопросу правовой оценки действий и возбуждения уголовных дел против украинских граждан, которые публично обвиняли Украину в актах агрессии против России.

"Принятие такого решения демонстрирует, что риторика антироссийского угара уже четыре года задает тренд внутренней политики на Украине. Комитету Верховной рады Украины по нацбезопасности явно следовало бы вспомнить о собственной конституции, которая не предполагает преследования за инакомыслие", — сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, попытки оказания парламентом Украины давления на органы уголовного преследования с целью наказания граждан Украины, которые "объективно оценивают деятельность киевской хунты, тех, кто осмеливается при всех особенностях украинского режима высказывать свои мысли публично", показывают репрессивный, антигуманный уклон всей украинской власти.

"Решение Комитета Верховной рады Украины является антиконституционным и противоречит сразу нескольким конституционным принципам. Такое решение явно не согласуется с принципами свободы слова и свободы мысли, политическим плюрализмом. Это противоречит всем тем демократическим идеалам, с которыми Украина себя пытается ассоциировать", — заявил сенатор.

Он отметил, что парламент, который должен представлять интересы всего населения страны, умышленно игнорирует существенную часть украинских избирателей.

"Что примечательно, даже граждане Украины, которые приветствовали государственный переворот 2014 года, вряд ли предполагали, что ситуация дойдет до того, что профильный комитет парламента будет поддерживать подход фашистских режимов к свободе слова", — сказал Клишас.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

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