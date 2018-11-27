На Украине заявили, что военное положение пока не ограничивает экономику

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в отдельных областях Украины не накладывает ограничения на экономическую деятельность на всей территории страны, сообщает во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Верховная рада на фоне инцидента в Черном море в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Указы президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины, и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" пока не накладывают ограничения на экономическую деятельность на всей территории Украины. Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Киев принял решение ввести военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями. В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>