Задерживавшееся в Пусане судно "Севастополь" не может выйти из порта

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Судно "Севастополь" попавшей под санкции компании "Гудзон", которое ранее задерживали в южнокорейском порту, не может покинуть Пусан из-за того, что местным бункеровщикам запретили отгружать им топливо, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

В понедельник Улискин сообщил, что "Севастополь" готовится к выходу во Владивосток, стоит на погрузке, но южнокорейская сторона запретила местным компаниям бункеровать "Севастополь" и другое судно "Гудзона" "Партизан". "Севастополь" был вынужден дать аварийное сообщение, что топливо на исходе, компания обращалась в консульство. Улискин отмечал, что судно все равно пойдет во Владивосток, "экипаж будет как-то выкручиваться, смешивать топливо".

"Погрузка судна затянулась, и топливо расходовалось дополнительные сутки, что еще больше сократило его запас. А там дизеля уходит 1,5-2 тонны в сутки только. Если судно выйдет в аварийном порядке с малым запасом топлива, то на переходе может случиться поломка двигателя, так как на него идет слишком большая нагрузка. Сейчас МИД и таможня решает вопрос о том, дадут ли нам достаточный объем топлива – как минимум 40 тонн нужно, чтобы дойти до Приморья", — сказал Улискин.

По его словам, также переход с малым запасом топлива может грозить тем, что в случае шторма судно не сможет долго продержаться в море.

"Сейчас на судне пока есть свет. Но экипаж отправил администрации порта Пусан аварийное сообщение о том, что ситуация с топливом критическая. В случае отсутствия топлива проще будет подключиться к береговым источникам и ждать решения от таможни", — добавил Улискин.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН по КНДР. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт. Планировалось, что "Севастополь" отправится во Владивосток 22-26 октября. Позже сообщалось, что судно не может выйти из Пусана из-за задержки платежа, который "завис" на американских счетах.