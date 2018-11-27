В ЛНР прокомментировали введение военного положения на Украине

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Принятое Верховной радой Украины военное положение в ряде областей страны может повлечь за собой обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Это произошло на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

"Принятое Радой военное положение только увеличивает опасность обострения на линии соприкосновения. Когда Порошенко нужно будет подтверждать, что введение военного положения было хоть чем-то обосновано, не исключены провокации для создания "картинки войны", — сказал Мирошник РИА Новости.

Он добавил, что с дополнительными полномочиями Порошенко будет проще дать прямую команду об организации провокаций. "Велика вероятность, что эти действия могут произойти на Донбассе, где велика концентрация украинских войск, в том числе и сил спецназначения", — сказал представитель ЛНР.

Мирошник не исключил усиления давления со стороны Киева на людей, регулярно пересекающих линию соприкосновения. По его мнению, может быть ужесточена процедура пересечения, досмотров и спецпроектов. "В условиях зимы это может повлечь очень серьезные последствия", — отметил он.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>