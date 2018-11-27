В ЛНР прокомментировали введение военного положения на Украине

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Принятое Верховной радой Украины военное положение в ряде областей страны может повлечь за собой обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
"Принятое Радой военное положение только увеличивает опасность обострения на линии соприкосновения. Когда Порошенко нужно будет подтверждать, что введение военного положения было хоть чем-то обосновано, не исключены провокации для создания "картинки войны", — сказал Мирошник РИА Новости.
Он добавил, что с дополнительными полномочиями Порошенко будет проще дать прямую команду об организации провокаций. "Велика вероятность, что эти действия могут произойти на Донбассе, где велика концентрация украинских войск, в том числе и сил спецназначения", — сказал представитель ЛНР.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.