Экс-главу комиссии финнадзора Польши задержали по подозрению в коррупции

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Бывший глава комиссии финансового надзора Польши Марек Хжановский задержан в Польше, сообщил журналистам представитель антикоррупционного бюро полиции Темистоклес Бродовский.

"Центральное антикоррупционное бюро полиции задержало бывшего главу комиссии финансового надзора Марка Хжановского", — заявил он.

Обвинения экс-чиновнику будут предъявлены в прокуратуре Кракова. По данным антикоррупционного бюро, ему предъявят обвинения в коррупции.

Недавно польская "Газета Выборча" опубликовала информацию о том, что Хжановский предложил владельцу банка Getin Noble Лешеку Чарнецкому нанять на работу указанного им юриста. Гонорар юриста должен был составить около 40 миллионов злотых (порядка 10,5 миллиона долларов). Взамен Хжановский обещал покровительство для банка. По требованию премьера он срочно вернулся из Сингапура в Варшаву и ушел в отставку. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что по вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело.