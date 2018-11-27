Европа заинтересована в соблюдении договора о РСМД, заявил Хайко Маас

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Европа в наибольшей степени выигрывает от договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), поэтому есть большой интерес в том, чтобы он соблюдался, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Неопределенность в сохранении договора о РСМД, который положил конец ядерной гонке вооружений в области ракет средней дальности между США и СССР, является примером (угрозы для Европы в случае эскалации в стратегической конкуренции США и РФ). Мы в Европе прежде всего выигрываем от этого договора и поэтому крайне заинтересованы в том, чтобы он и дальше соблюдался", — сказал Маас на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.