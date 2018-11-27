ОБСЕ призвала к деэскалации в Азовском море и Керченском проливе

ВЕНА, 27 ноя — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и генсек организации Томас Гремингер призвали к сдержанности и диалогу для деэскалации напряженной ситуации в Азовском море и Керченском проливе после инцидента, обострившего отношения РФ и Украины.
"Мы призываем все стороны воздержаться от применения силы и урегулировать спор мирным способом, при полном соблюдении международного права, принципов ОБСЕ и обязательств, с полным уважением суверенитета и территориальной целостности стран", — добавил он.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что немедленная деэскалация необходима в срочном порядке и крайне важна. "Я призываю Украину и Россию проявить сдержанность, воздержаться от любых провокаций и немедленно вступить в диалог, чтобы снизить риск дальнейшей напряженности в регионе", — сказал Гремингер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперты связывают введение военного положения с предстоящими в 2019 году президентскими выборами на Украине.
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