Патрушев рассказал о связи близкого к Киеву бизнеса с коррупцией

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством.

По его словам, Киев не может ответить на самые насущные проблемы большей части населения Украины, доведенного до нищеты.

"В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками. При этом близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством", — сказал Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".