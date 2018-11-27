Экс-премьер Словакии надеется, что украинцам не ограничат право на выборы

ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Председатель координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в заявлении для РИА Новости выразил надежду, что власти Украины из-за введения военного положения не предпримут никаких шагов для ограничения прав сограждан на свободные выборы президента и членов Верховной Рады.

Рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

В указе говорится, что в связи с введением военного положения временно "могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина", предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины". Эти статьи касаются прав на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.

"Выражаю надежду, что руководящие представители украинского государства не предпримут никаких шагов, которые ограничили бы право украинского народа выбрать в установленном порядке и в установленные сроки своего президента и депутатов Верховной Рады", — заявил Чарногурский в заявлении для РИА Новости.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует 31 декабря 2018 года.