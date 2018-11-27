МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что незаконное пересечение границы РФ кораблями Украины — грубейшее нарушение международного морского права, спланированная провокация.

"Незаконное пересечение государственной границы РФ украинскими кораблями, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права, выглядит как спланированная провокация", — сказал он изданию "Аргументы и факты"

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками задержаны, трое украинских военных были ранены и госпитализированы в керченскую городскую больницу. Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Крыма, моряки получили "легкие повреждения мягких тканей".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>