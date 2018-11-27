Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, силовики выпустили по территории республики 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
По информации исполняющего обязанности главы администрации донецкой Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждено два дома и участок газопровода.