Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (220)

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики выпустили по территории республики 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 328 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

По информации исполняющего обязанности главы администрации донецкой Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждено два дома и участок газопровода.