Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.

По сообщению издания, администрация президента Аргентины поставила цель познакомить делегации всех стран с национальной кухней в ходе проводимых в стране в течение года встреч в рамках G20.

"Правительство (Аргентины) предложило меню, которое представит большое разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря", — пишет Nacion.

Как стало известно изданию, в пятницу лидерам стран саммита на закуску подадут аргентинский сэндвич чорипан с сосиской. Основным блюдом станет стейк рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт главы государств отведают флан с дульсе де лече (аналог вареной сгущенки) и кокосовое мороженое. На следующий день гостям подадут на обед эмпанадас (жареные пирожки) с мясом, ягненка, тушеного с фасолью, томатами и абрикосами, а также шоколадный пирог с грушами и фисташковое мороженое. Обеды также будут сопровождаться местным вином.

Организаторы также присмотрели замену блюдам для тех лидеров, которые по каким-либо соображениям не едят некоторые ингредиенты.

Как пишет издание, по окончании саммита все лидеры получат в подарок дульсе де лече.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 30 ноября — 1 декабря.