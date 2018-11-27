МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в городе Тьюпело (штат Миссисипи) рассказал, что в молодости его сравнивали с певцом Элвисом Пресли.
"Если не принимать во внимание мои светлые волосы, когда я был молодым, мне говорили, что я похож на Элвиса. Можете в это поверить? Я всегда считал, что это отличный комплимент", — заявил Трамп, добавив, что не хочет, чтобы его слова прозвучали "слишком тщеславно".
"Мы любим Элвиса, не так ли?" — добавил Трамп, трансляцию выступления которого вел телеканал ABC News.