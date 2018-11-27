Трамп рассказал, что в молодости был похож на Элвиса Пресли

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в городе Тьюпело (штат Миссисипи) рассказал, что в молодости его сравнивали с певцом Элвисом Пресли.

"Если не принимать во внимание мои светлые волосы, когда я был молодым, мне говорили, что я похож на Элвиса. Можете в это поверить? Я всегда считал, что это отличный комплимент", — заявил Трамп, добавив, что не хочет, чтобы его слова прозвучали "слишком тщеславно".

"Мы любим Элвиса, не так ли?" — добавил Трамп, трансляцию выступления которого вел телеканал ABC News.

Трамп 16 ноября посмертно наградил Пресли Президентской медалью Свободы. В Белом доме подчеркнули, что певец показал американскую культуру миллиардам фанатов по всему миру, он остается "непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти". Пресли продал более миллиарда записей, снялся во многих фильмах, а также отслужил в армии США почти два года, "несмотря на свою славу".