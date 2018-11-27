Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За 26 ноября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов", — отметили в СЦКК.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Молодежный, Красный Яр, Сокольники, Калиновка и район КПП "Станица Луганская". Сообщается, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", — дополнил собеседник агентства.