Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.
"За 26 ноября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов", — отметили в СЦКК.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", — дополнил собеседник агентства.