Европарламент проголосует по резолюции об отношениях Сербии и России

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Европарламент проголосует на этой неделе по резолюции, в которой призывает Сербию равняться на внешнюю политику Запада в отношении Москвы, а также выражает обеспокоенность сотрудничеством Белграда в оборонной сфере с Россией.

Документ внесен на обсуждение и голосование в ходе пленарной сессии комитетом по иностранным делам ЕП.

"Европарламент призывает Сербию усилить согласованность с внешней и оборонной политикой Евросоюза, включая политику в отношении России, также в рамках ООН", — говорится в одном из пунктов документа.

Кроме того, в тексте высказывается "обеспокоенность тем, что Сербия продолжает военное сотрудничество с Россией и Белоруссией".

В проекте резолюции, которая уже прошла утверждение в комитете, также содержится призыв к Белграду "развивать энергетическую политику таким образом, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не будет присоединяться к европейским санкциям против Москвы. Глава сербского минобороны Александр Вулин в августе также заявлял, что Сербия никогда не станет участвовать в антироссийской истерии и вводить против России санкции.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.