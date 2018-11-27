Майк Пенс и Иванка Трамп поедут от США на инаугурацию главы Мексики

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, а также советник и дочь президента Иванка Трамп будут представлять Соединенные Штаты на церемонии инаугурации нового мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Майк и Иванка едут на инаугурацию. У нас все очень хорошо с новой администрацией (Мексики)", — сказал он.

Лопес Обрадор победил на выборах 1 июля. В должность он вступает 1 декабря, сменив на посту Энрике Пенью Ньето. По конституции Мексики, президент занимает свой пост в течение шести лет без права переизбрания. Российскую делегацию на инаугурации будет возглавлять вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.