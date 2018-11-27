В Женеве начинает работу министерская конференция по Афганистану

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная конференция по Афганистану на министерском уровне во вторник начинает свою работу в Женеве. Встреча посвящена вопросам международного содействия процессу национального примирения в Афганистане, обзору реализации афганским правительством программы реформ и поддержке региональных экономических инициатив, ориентированных на Афганистан.

Россию на встрече будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Москва рассчитывает убедить участников конференции перейти, наконец, от слов к реальному строительству мира в Афганистане.

Солидарность с афганским народом

Министерская конференция пройдет в Женеве 27 и 28 ноября. Она организована совместно ООН и правительством Афганистана, приглашения были направлены 76 странам и 25 международным организациям. Как ожидается, по завершении обсуждения стороны примут итоговое коммюнике, в котором будет указано о поддержке развития Афганистана и продвижении мира и безопасности в стране. Кабул же в ходе встреч должен рассказать о прогрессе в осуществлении реформ, в том числе в области продовольственной безопасности, миграции и экономике.

Как заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Россия участвует в конференции, "чтобы продемонстрировать солидарность с афганским народом, который страдает уже достаточно долгое время".

"Вместе с тем на этой площадке мы обозначаем те усилия, которые Россия предпринимает для того, чтобы положить конец гражданской войне в Афганистане. Именно в этом контексте 9 ноября мы проводили заседание московского формата консультаций. И 28 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз об этом напомнит", — сказал он.

Перейти от слов к делу

По словам Кабулова, многие западные страны стараются принизить значимость состоявшейся в Москве встречи. Но Россия намерена настаивать на том, чтобы ее важность была отмечена в итоговом коммюнике министерской конференции в Женеве.

Дипломат подчеркнул, что Россия рассчитывает также убедить всех участников министерской конференции по Афганистану перейти от слов к делу и начать процесс мирного урегулирования в стране. При этом у Москвы нет завышенных ожиданий, что после женевских дискуссий быстрее пойдет процесс примирения афганских сторон.

"Мы реалисты и у нас таких завышенных ожиданий нет. Уже состоялась не одна конференция, а в год у нас их проходит несколько, и мы до сих пор не видим прогресса. Поэтому мы меняем подходы. Можно принять любой замечательный, правильный международный документ, но если не заниматься его практической реализацией, чем и занимался московский формат на своем заседании 9 ноября, ничего не получится. Поэтому мы постараемся убедить наших коллег-участников этой конференции, что пора от красивых слов переходить к конкретным практическим делам", — сказал он.

Кабулов напомнил, что Россия уже предприняла попытку на практике реализовывать мирный процесс в Афганистане, проведя встречи в московском формате. Однако власти Афганистана не проявили должной ответственности.

"Россия представила свои конкретные предложения 9 ноября на заседании московского формата. Мы предложили, чтобы не на словах, а на деле и кабульское правительство, и движение талибов перешли к мирным переговорам. Беда в том, что талибы-то приехали в Москву, а Кабул вместо официальной делегации прислал общественно-политическую делегацию от Высшего совета мира. Даже если здесь кабульское правительство не проявляет должной ответственности, которую от нее надо ждать, как от стороны конфликта в Афганистане, то пока трудно рассчитывать на успех", — заявил он.

По его словам, многие западные страны также пока не горят желанием заниматься конкретикой для содействия национальному примирению в Афганистане. Москва же намерена продолжать свои усилия в этом направлении и поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".

Ранее заместитель главы Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Атаулла Салим заявлял, что мирные переговоры между официальным Кабулом и радикальным движением "Талибан" должны стартовать до предстоящих в апреле 2019 года выборов президента республики.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам трехдневных переговоров с делегатами "Талибана" в Катаре выразил надежду на то, что мирное соглашение между противоборствующими сторонами в Афганистане будет достигнуто к 20 апреля следующего года — предполагаемой дате выборов главы государства. В этой связи Халилзад призвал талибов "использовать все существующие возможности", чтобы положить конец кровопролитию в Афганистане.