В машину главы Конституционного суда Южной Кореи бросили коктейль Молотова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пожилой мужчина во вторник бросил бутылку с "коктейлем Молотова" в автомобиль председателя Конституционного суда Южной Кореи Ким Ю-Су, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.

По данным агентства, инцидент произошел в 9.10 утра вторника (3.10 мск) в столице Южной Кореи Сеуле.

Полиция сообщает, что 74-летний мужчина по фамилии Нам бросил горящую бутылку в машину председателя в тот момент, когда автомобиль въезжал в ворота главного здания суда в южной части Сеула. В результате одна из передних шин автомобиля загорелась, но охрана быстро потушила огонь. Ким Ю-Су не пострадал.

Полиция задержала злоумышленника. В настоящий момент ведется расследование инцидента.