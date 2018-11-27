Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении Манафортом сделки со следствием

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием, что отменяет любые обязательства со стороны обвинения в рамках этой сделки, следует из отчета, который подал в суд офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Отчет был опубликован во вторник в базе судебных документов.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил преступления по федеральному уголовному праву, солгав Федеральному бюро расследований и офису специального прокурора по ряду вопросов, что представляет собой нарушение соглашения… Поскольку обвиняемый нарушил условия соглашения, нет причин откладывать его помещение в заключение", — сказано в документе.

В документе отмечено, что в связи с нарушением сторона обвинения освобождается от всех взятых на себя в рамках сделки обязательств, в то время как обязательства Манафорта и признание им вины остаются в силе. Обвинение обязалось предоставить позже подробности о ложных показаниях Манафорта.

Сторона защиты в том же документе выступила с заявлением, что Манафорт предоставлял информацию властям в соответствии с условиями сделки.

"Он уверен, что представил правдивую информацию и не согласен с оценкой властей или с тем, что он нарушил соглашение", — говорится в отчете.

При этом защита также признает, что откладывать помещение его в тюрьму нет смысла из за "конфликта позиций сторон".

В рамках этого дела Манафорта обвиняют в том, что он работал иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов.

Манафорт в сентябре пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей. Частью сделки было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Прокуратура взамен пообещала просить суд снять оставшиеся пункты обвинения.