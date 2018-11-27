МИД Словакии назвал приоритеты председательства страны в ОБСЕ

ПРАГА, 27 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине будет одним из приоритетов Словакии при ее председательстве в 2019 году в ОБСЕ, заявил словацкий МИД.

"Словацкая республика в январе 2019 года приступает к исполнению обязанностей председателя ОБСЕ и обостренно воспринимает конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация успокоилась и были найдены такие политические решения, которые способствовали бы мирному урегулированию существующих споров. В данном контексте ситуация на Украине будет одним из приоритетов нашего председательства в ОБСЕ", — говорится в заявлении МИД Словакии.

В связи с последними событиями в Азовском море и Керченском проливе дипведомство республики заявило, что внимательно следит за ситуацией, и рост напряженности в данном районе вызывает у него обеспокоенность. МИД Словакии призывает обе стороны к рассудительности с целью избежать дальнейшей эскалации напряженности.