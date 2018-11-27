В Финляндии оценят возможное сокращение времени в пути поездов в Россию

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии проведут оценку возможного сокращения времени в пути поездов, следующих в Москву и Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.

"Между Хельсинки и Санкт-Петербургом уже курсирует высокоскоростной поезд "Аллегро". На данном маршруте пограничный контроль осуществляется в движущемся поезде, что позволяет сэкономить время в пути", — отметила министр.

Она добавила, что на сегодня вопрос об открытии новых регулярных железнодорожных пассажирских сообщений между странами не обсуждался, но во время праздников, особенно новогодних, организуются дополнительные поезда, перевозящие туристов из России не только в Хельсинки, но и, например, в центры зимнего спорта Лапландии и Северной Финляндии.

Также министр рассказала, что изучается возможность развития новой железнодорожной сети в Финляндии.

"В настоящее время в Финляндии широко обсуждается вопрос о развитии железнодорожной сети. В связи с этим будет осуществлена предварительная оценка сокращения времени в пути по направлениям Санкт-Петербурга и Москвы, а также увеличение перевозочных мощностей на территории Финляндии", — подчеркнула министр.