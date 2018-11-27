Дипломат объяснил, чем грозит блокирование Совбезом ООН российской повестки

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Реакция Совбеза ООН на инцидент в Керченском проливе может поощрить Украину и дать ей карт-бланш на дальнейшие провокации, заявил в интервью телеканалу RT заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

В понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе.

"Боюсь, такая реакция западных стран, которые обладают непосредственным влиянием на Украину, может поощрить Украину на дальнейшие подобные провокации, потому что в ходе заседания они не услышали никаких упреков со стороны Запада, никто не сказал, что они (Украина – ред.) сделали что-то не так", — заявил Полянский.

Он отметил, что удивлен тем, что члены Совбеза ООН решили не придавать фактического значения ситуации в Керченском проливе.

"Также существует огромный страх, как я уже сказал, что Украина воспримет это как карт-бланш для дальнейших провокационных действий, которые будут угрожать не только нашим отношениям, но и ситуации в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", — добавил Полянский.

Вместе с тем Полянский отметил, что во время заседания СБ ООН Россия старалась сосредоточиться на обсуждении ситуации в Керченском проливе и получить ответ на вопрос о том, почему украинские корабли, "которые знают все правила и процедуры, решили в этот раз их обойти". Однако, по его словам, члены Совбеза ООН не очень хотели обсуждать это и "мгновенно перешли на тему аннексии Крыма". Полянский отметил, что Крым не является темой на повестке дня Совбеза ООН.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>