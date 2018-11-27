Данные хакеров Anonymous не поступали для проверки в Минюст России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Данные хакерской группировки Anonymous, которая заявила о работе финансируемого Великобританией проекта по информационному противодействию России, для проверки в российский Минюст не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Данные хакерской группировки Anonymous в Минюст России не поступали", — ответили в пресс-службе министерства на запрос РИА Новости о возможной проверке сведений группировки.

В Минюсте добавили, что плановые проверки некоммерческих организаций проводятся на основании разрабатываемых ежегодных планов, которые согласовываются с прокуратурой и публикуются на сайте министерства.

Основания для внеплановых проверок НКО установлены пунктом 4.2 статьи 32 закона "О некоммерческих организациях". Основаниями для них, в частности, могут быть истечение срока устранения нарушения, информация о наличии в ее деятельности признаков экстремизма, требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов, поступление информации о деятельности компании в рамках некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, если она не включена в соответствующий реестр.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.