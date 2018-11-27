Помпео призвал лидера Косово нормализовать отношения с Сербией

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с лидером самопровозглашенного Косово Хашимом Тачи призвал Приштину нормализовать отношения с Сербией, а также отменить недавно введенные пошлины на сербскую продукцию, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Правительство в Приштине приняло 21 ноября решение о поднятии пошлины на все сербские товары на 100%. Сотрудники специального подразделения косовского МВД ROSU задержали 23 ноября в северной части Косовска-Митровицы четверых сербов, после чего местные сербы провели мирные акции протеста. О новом кризисе в Косово Вучич лично сообщил послам Китая и России в Белграде, перед тем он провел заседание совета национальной безопасности с главами силовых ведомств.

"Госсекретарь призвал Косово использовать уникальное окно возможности для достижения исторической всеобъемлющей сделки по нормализации отношений с Сербией в процессе диалога под эгидой ЕС", — заявила Науэрт.

Помпео также призвал власти Косово снять ввозные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также работать с Сербией "для избежания провокаций и для деэскалации".

"Нормализация отношений между Косово и Сербией — единственный способ расчистить обеим странам путь к будущей интеграции в западное сообщество наций", — говорится в заявлении. США готовы помогать в этом процессе, уточнила Науэрт.