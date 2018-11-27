Порошенко проинформировал госсекретаря США о введении военного положения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео проинформировал его о введении военного положения в стране, сообщается на сайте администрации президента Украины.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что Порошенко проинформировал американскую сторону об инциденте в Черном море и "соответствующих шагах украинской стороны, в частности введении режима военного положения".

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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