ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил создать альтернативу частному каналу CNN для освещения событий в США за рубежом в выгодном свете.

"Хотя дела у CNN в США идут не так уж хорошо, судя по рейтингам, вне США у них очень мало конкуренции. По всему миру CNN — это мощный рупор, изображающий США в ложном, нечестном свете. Что-то нужно сделать, включая возможность того, чтобы США запустили нашу собственную глобальную телесеть, чтобы показать миру, какие мы на самом деле великие!" — написал Трамп в Twitter.

Он не привел подробностей предложения.

Трамп давно конфликтует с CNN и называет канал "фейковыми новостями".

В США существует государственное агентство по иностранному вещанию — материнская структура "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в этом году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.