Захарова прокомментировала блокирование Совбезом ООН российской повестки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

"К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".