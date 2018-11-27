Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в районе Керченского пролива.
Военное положение вводится на срок 30 дней.
Перед голосованием к нации обратился Порошенко, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. По его словам, он располагает документом разведки, где детально описаны все силы "противника", якобы находящиеся в нескольких десятках километрах от границы и готовых "к немедленному вторжению на территорию Украины".
Ранее президент подписал указ, которым оформляется принятое в ночь на понедельник решение Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране на 60 дней. Позже Порошенко предложил сократить срок действия военного положения на всей территории страны вдвое, чтобы не сорвать выборы главы государства. Новый режим начнет действовать с 10:00 (мск) 28 ноября.
Задержание украинских кораблей
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина нарушила международное право, и пообещал, что Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность.