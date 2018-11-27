Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в районе Керченского пролива.

Военное положение вводится на срок 30 дней.

При этом представители фракций в ходе консультаций пришли к соглашению, что решение не отменит выборы президента, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

Перед голосованием к нации обратился Порошенко, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. По его словам, он располагает документом разведки, где детально описаны все силы "противника", якобы находящиеся в нескольких десятках километрах от границы и готовых "к немедленному вторжению на территорию Украины".

Ранее президент подписал указ, которым оформляется принятое в ночь на понедельник решение Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране на 60 дней. Позже Порошенко предложил сократить срок действия военного положения на всей территории страны вдвое, чтобы не сорвать выборы главы государства. Новый режим начнет действовать с 10:00 (мск) 28 ноября.

Задержание украинских кораблей

В воскресенье утром корабли украинского ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следуя к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили границу России. На законные требования российских пограничников суда не реагировали, допускали опасные маневры и в связи с этим были задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина нарушила международное право, и пообещал, что Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность.