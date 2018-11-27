Медведев в Минске проведет заседание Межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Минске проведет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Предстоящее заседание Межправсовета станет 15-м по счету с начала работы ЕАЭС в 2015 году и третьим в текущем.
В этом году в органах ЕАЭС председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.
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Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, участники заседания рассмотрят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах, реализации цифровой повестки Союза, разработки проекта концепции финансового рынка Союза.
Кроме того, будут обсуждаться проекты бюджета ЕАЭС на 2019 год и соглашений об обращении различной продукции на пространстве Союза, планируется подробно остановиться на вопросах формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, сообщил Приходько.
Отвечая на вопрос о переговорах по расширению состава участников ЕАЭС и, в частности, о возможности предоставления статуса наблюдателя Южной Осетии и Абхазии, Приходько заявил, что в данный момент речь о расширении Союза не идет, а основной задачей на сегодня является углубление и укрепление интеграции, в первую очередь устранение сохраняющихся барьеров и ограничений на общем рынке.
При этом, по его словам, при выстраивании отношений с третьими странами используется гибкий подход, разнообразные форматы взаимодействия.
"Если другие наши партнеры, в том числе из числа государств СНГ, проявят соответствующую заинтересованность, мы открыты для конструктивного диалога", — сказал он.