Крымский депутат исключил вероятность войны с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине является не более чем политической интригой киевской власти, вероятность открытого военного конфликта исключена, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Уверен, что никаких военных действий не будет. Мы готовы защитить свою территорию от любых посягательств, экстремистских проявлений и недружеских действий со стороны Украины. Это политические интриги Порошенко, который потерял полностью доверие своего собственного народа. Военное положение может спровоцировать внутри Украины конфликт и новый майдан, который может привести к смене власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, курс Украины на конфронтацию с Россией ничего хорошего украинскому государству не принесет.

"Российская Федерация никогда ни на кого не нападала и не претендовала на чужие территории, но свои границы сможет отстоять так убедительно, что желающие покушаться на нашу землю точно возникать не будет", — сказал Шеремет.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>