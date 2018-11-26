Крымский депутат исключил вероятность войны с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине является не более чем политической интригой киевской власти, вероятность открытого военного конфликта исключена, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Уверен, что никаких военных действий не будет. Мы готовы защитить свою территорию от любых посягательств, экстремистских проявлений и недружеских действий со стороны Украины. Это политические интриги Порошенко, который потерял полностью доверие своего собственного народа. Военное положение может спровоцировать внутри Украины конфликт и новый майдан, который может привести к смене власти", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, курс Украины на конфронтацию с Россией ничего хорошего украинскому государству не принесет.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.