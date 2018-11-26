Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной.

"Мне это не понравилось… Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Черном море. Общение Трампа с журналистами на лужайке Белого дома транслировал телеканал CNN

Президент США выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>