Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной.
Президент США выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.