Мексика усилила меры безопасности в районе лагеря мигрантов

МЕХИКО, 26 ноя — РИА Новости. Мексиканские власти в понедельник приняли дополнительные меры безопасности вокруг лагеря мигрантов в городе Тихуана после их попытки прорыва в США.

Как сообщает портал Milenio , порядка 150 федеральных полицейских сейчас развернуты вокруг места пребывания мигрантов из стран Центральной Америки у границы. В убежище имени Бенито Хуареса находятся около 5,6 тысячи человек. Всего же, по данным МВД страны, в Мексике сконцентрировано более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тысячи человек.

В воскресенье примерно 500 мигрантов попытались прорваться на территорию США через пограничную стену. Попытка не удалась, а власти Мексики объявили о немедленной депортации причастных к этим действиям обратно на родину. В понедельник началась процедура высылки первых 98 мигрантов.